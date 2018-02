Da Roma a Perugia con un carico di droga, "corriere" intercettato e arrestato a Fontivegge

Corriere della droga intercettato e arrestato a Perugia. I carabinieri, nell'ambito di un servizio dedicato alla prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto un cittadino di origini di nigeriane di 27 anni, che da Roma stava arrivando in treno a Perugia. A Fontivegge sono scattati i controlli ed è così emerso che nello zaino utilizzato dall'uomo, era stato occultato un chilo di marijuana pronta da piazzare nelle piazze dello spaccio e da cui sarebbero state ricavate circa 4mila confenzioni per la vendita al dettaglio.

Tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti in attesa del processo per direttissima che si è celebrato questa mattina al tribunale di Perugia, il giudice ha disposto per il 27enne (difeso dall'avvocato Vincenzo Bochicchio), la custodia cautelare in carcere.