Espulso, accompagnato alla frontiera e di nuovo qui: fermato in via Cortonese e arrestato

Nonostante fosse già stato espulso, i poliziotti lo hanno ritrovato in zona Cortonese, fuori da un locale già sotto l’attenzione degli agenti per la presenza di avventori con precedenti per spaccio di droga. Fermato per l’identificazione e controllato, a suo carico risultava un provvedimento di espulsione eseguito con accompagnamento alla frontiera nel 2016.

L’uomo, originario dell’Albania, aveva poi tentato di rientrare in Italia dalla Puglia venendo però bloccato e respinto nuovamente nel paese d’origine. Accompagnato in Questura, l’albanese è stato tratto in arresto per reingresso illegale: trattenuto nelle camere di sicurezza della Questura su disposizione dell’autorità giudiziaria. è stato giudicato con rito direttissimo. Parallelamente, sono state avviate le procedure per l’espulsione.