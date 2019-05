Ladra seriale beccata con la borsa piena di cosmetici e saponi non pagati, arrestata

Detersivi, colore per capelli, cuffie e altri detergenti per la casa sottratti dagli scaffali di un supermercato tra Corciano e Perugia sono costati l’arresto, l’ennesimo, ad una donna di 58 anni.

La donna è comparsa oggi in tribunale, difesa dall’avvocato Carla Ragna, dopo essere stata sorpresa dal personale dell’attività commerciale con la borsa piena di prodotti non pagati, per un valore di 60 euro. Sul posto è intervenuta la polizia. A carico della donna risultano altri undici episodi di furti in negozi e supermercati e un obbligo di dimora nel comune di Corciano. Obbligo che ha violato pensando che il supermercato dove ha commesso il furto si trovasse nel territorio di Corciano e non di Perugia.

Secondo quanto raccontato dalla donna i furti sono dovuti ad uno stato di necessità: ruba quando ha fame, ma anche quando si trova tra gli scaffali ricolmi e non sa resistere alla tentazione. A sua giustificazione ha anche detto che lavora come cameriera e non ha mai rubato nulla nelle stanze dei clienti o al lavoro. Nell’auto della donna sono state trovate delle buste piene di vestiti e altri oggetti, ma nessuno scontrino.

Il giudice ha convalidato l’arresto e rimesso in libertà la 58enne, dichiarata delinquente professionale abituale, sottoponendo la donna ad un nuovo obbligo di dimora.