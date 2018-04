Presa la banda dei predoni, il sindaco Romizi scrive al generale dei carabinieri: “Grazie per quello che fate per la città"

A pochi giorni dalla notizia dell'arresto della banda della Panda Verde, i ladri catturati dai carabinieri responsabili di vari colpi nelle case a Perugia e a Valfabbrica, il primo cittadino Andrea Romizi ha voluto ringraziare i carabinieri di Ponte San Giovanni per l'operazione portata a termine insieme ai colleghi di Valfabbrica e che ha permesso di assicurare alla giustizia i due predoni.

Il Sindaco Romizi ha così inviato una lettera al comandante della Legione Umbria, Generale Massimiliano Della Gala, nella quale ricorda l’impegno quotidiano e il sacrificio dei carabinieri nello svolgimento del loro lavoro, “che sono –ha scritto il Primo cittadino- un significativo esempio di senso civico e un punto di riferimento per l’intera comunità perugina.” “Rinnovo, dunque, -ha concluso Romizi nella missiva- il mio più sentito “Grazie” e la mia riconoscenza per quanto l’Arma dei Carabinieri fa ogni giorno affinchè i cittadini di Perugia si sentano più sicuri.” Anche l'amministrazione di Valfabbrica ha espresso parole di ringraziamento per l'operazione dei militari.