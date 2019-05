A caccia di case vuote con arnesi da scasso sotto la gonna, denunciate due donne dalla polizia

Si aggiravano per Spoleto con arnesi per scassinare porte e finestre nascosti sotto i vestiti. Due donne e un uomodi 19, 20 e 32 anni, con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio, sono stati intercettati dagli agenti del Commissariato di Spoleto mentre controllavano i campanelli delle abitazioni e la presenza dei proprietari.

Gli agenti del Commissariato di Spoleto sono stati chiamati da alcuni cittadini che avevano notato il terzetto aggirarsi tra le abitazioni. Dal controllo effettuato dagli agenti le due donne sonos tate trovate in possesso di due cacciavite di grandi dimensioni, senza che le stesse potessero dare valide giustificazioni in merito.

Al termine delle attività di rito, le due giovani venivano deferite all’autorità giudiziaria per il possesso ingiustificato di arnesi atti allo scasso e venivano avviate le procedure per l’emanazione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno dal Comune di Spoleto.