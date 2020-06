Festa dell'Arma, premiati i carabinieri che si sono distinti in servizio

In occasione della festa dell’Arma dei Carabinieri, presso la caserma “Garibaldi”, sede del Comando Legione Carabinieri Umbria, ha avuto luogo una breve cerimonia in forma non pubblica, con la deposizione da parte del Comandante della Legione Carabinieri Umbria, generale di brigata Massimiliano Della Gala, e del prefetto di Perugia, Dott. Claudio Sgaraglia, di una corona di alloro presso il monumento commemorativo dei Caduti.

Il comandante della Legione ha consegnato l’encomio solenne tributato dal comandante generale dell’Arma dei Carabinieri al vice brigadiere Andrea Cioca e all’appuntato scelto Mario Palleschi, che il 19 luglio 2019 a Terni erano riusciti a bloccare e trarre in arresto un esagitato il quale, impossessatosi di una pistola, aveva esploso diversi colpi ferendo agli arti inferiori lo stesso appuntato scelto Palleschi. È stato consegnato al luogotenente Mario Righetti, comandante della stazione Carabinieri di Valfabbrica, il premio nazionale conferito annualmente dal comandante generale dell’Arma ad alcuni comandanti di stazione particolarmente distintisi nello svolgimento dei servizi istituzionali.

Il generale Della Gala ha espresso anche l’apprezzamento a tutti i militari dell’Umbria, di ogni ordine e grado, per l’impegno posto in essere nell’attività di servizio, con particolare riguardo alle attività svolte per fronteggiare la pandemia, rivolgendo un pensiero di gratitudine anche ai 36 carabinieri rimasti feriti o ammalatisi negli ultimi dodici mesi, taluni in modo anche serio, durante lo svolgimento di attività operativa.