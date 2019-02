Operaio umbro precipita da sei metri di altezza, trasportato in ospedale in elicottero

Incidente sul lavoro nel primissimo pomeriggio a Levane, provincia di Arezzo, in via Valiani. Erano le 13,45 quando un operaio che stava lavorando in un cantiere è precipitato dall'altezza di sei metri.

L'uomo, un 50enne originario di Umbertide, è rimasto sempre cosciente e lucido, ha riportato un politrauma. Soccorso dai sanitari del 118 è stato trasportato in codice giallo a Careggi con l'elisoccorso Pegaso. Sul posto sono accorse anche ambulanza, automedica e personale del Pisll.