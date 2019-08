Assalto al distributore e razzia alla società di calcio, ladri inchiodati: complice catturato in Umbria

Nel tardo pomeriggio di ieri è finita la fuga del complice dei due sospettati (uno arrestato, l'altro denunciato) per il furto avvenuto la notte tra mercoledì 7 e giovedì 8 agosto al distributore di benzina dei fratelli Mazzi, in zona Santa Maria delle Grazie ad Arezzo, e nella sede della società calcistica dilettantistica Olmoponte di Arezzo.

Terzo arrestato in Umbria

Il giovane ha 23 anni, è un cittadino rumeno classe 1996, ed è stato rintracciato nei pressi di Bastia Umbra dai carabinieri della compagnia di Assisi, con la collaborazione della compagnia carabinieri di Arezzo e dei poliziotti della questura aretina, che - come detto - avevano già congiuntamente eseguito un primo arresto e una denuncia legati ai medesimi reati (nei guai un 22enne e un 23enne, anche loro rumeni). Il terzo ragazzo è stato ora sottoposto a fermo di indiziato di delitto per il reato di furto in concorso.