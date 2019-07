Sgominata la banda dei "moldavi": furti in serie nelle concessionarie Rossi, Giustozzi e Terni Motori

La Squadra Mobile di Arezzo ha arrestato nella provincia di Milano tre cittadini moldavi, componenti di una banda specializzata nel furto di navigatori e componentistica elettronica di autovetture di lusso marca Audi, Mercedes e BMW. I raid sono avvenuti anche in Umbria: tre a Perugia, uno a Terni. I fatti risalgono al 17 e 18 maggio 2018 (nel perugino), 19 luglio sempre 2018 (nel ternano). In Umbria sono stati rubati 70 tra navigatori satellitari e componentistica elettronica. La banda ha visitato la concessionaria Mercedes Rossi, la concessionaria Bmw Giustozzi e la concessionaria BMW di “Terni Motori”. Il bottino è stato di diverse centinaia di migliaia di euro.

Ci sono voluti diversi mesi per gli operatori della Squadra Mobile per stingere il cerchio attorno a questo gruppo di moldavi. Tutti rigorosamente clandestini, due venticinquenni ed un cinquantenne, di giorno vivevano nell’anonimato più completo e la notte mettevano a segno colpi da diverse centinaia di migliaia di euro in trasferta in tutta Italia. Nel mirino grosse concessionarie del Nord e del Centro Italia ma anche autovetture parcheggiate lungo la pubblica via. Fatale per la banda è stata un impronta rinvenuta dalla Polizia Scientifica di Arezzo e la relazione che uno dei componenti intratteneva con una ragazza moldava di Milano con la quale poi l’uomo è stato trovato.

La strumentazione hi tech delle autovetture alimenta il mercato nero dei ricambi auto oltre a garantire sofisticati microprocessori, molto potenti e veloci, che vengono utilizzati per la clonazione delle carte di credito.