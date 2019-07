Nuovi giochi nelle aree verdi di San Fortunato della Collina e Montebello: il dono delle associazioni

Le aree verdi di San Fortunato della Collina e di Montebello si arricchiranno di nuove altalene a disposizione dei più piccoli. I nuovi giochi sono stati donati rispettivamente dal Centro Socio Culturale La Collina e dall’Associazione Montebellopiù A.p.s., che si sono fatti carico del loro acquisto.

Sarà, quindi, il Comune ad installarli nelle aree verdi, tramite l’Agenzia Forestale Regionale, in conformità alle norme di sicurezza. “Il nostro ringraziamento –ha detto l’Assessore all’Ambiente Otello Numerini- va, ancora una volta, alle associazioni locali che contribuiscono in prima persona alla cura e al miglioramento delle aree verdi della città, a vantaggio di tutta la collettività, dei più piccoli in particolare, e delle loro famiglie. In questo modo, si garantisce non solo la maggiore fruibilità delle aree stesse, ma anche la loro sicurezza.”