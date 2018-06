Caso Agriflor, da Villa Pitignano a Bosco la richiesta è sempre la stessa: "Delocalizzare azienda"

“La bocciatura della variante su Agriflor in Consiglio Comunale è un fatto positivo, ma i problemi legati all’azienda di compostaggio di Villa Pitignano non sono affatto risolti". La decisione della massima assemblea della città secondo il consigliere del gruppo Misto, Sergio De Vincenzi, è soltanto un piccolo passo avanti sulla questione Agriflor e per questo continua a chiedere alla Giunta Romizi di accelerare la delocalizzazione dell'azienda di compostaggio "salvaguardando così la salute dei cittadini e, al contempo, i posti di lavoro che sarebbero compromessi da un improvviso blocco delle attività”. Da tempo i cittadini chiedono di fare qualcosa per evitare il cattivo odore.

“Sono ormai tre anni – ricorda il Consigliere – che ho allertato il Consiglio Comunale con un ordine del giorno affinché si svolgessero le necessarie verifiche sulle autorizzazioni all’impianto, preoccupato in particolare dalla possibilità che in quell’area venisse realizzato un polo scolastico. Ma al momento, al netto di proposte scellerate da parte della sinistra e procedimenti giudiziari in corso, sembrano ancora prevalere soltanto le esigenze produttive dell’azienda, con conseguenti disagi dei cittadini di Villa Pitignano, Ponte Felcino, Bosco e Ramazzano, da molto tempo costretti a respirare l’aria malsana in tutta l’area. E’ dunque urgente – conclude De Vincenzi – trovare per Agriflor un nuovo sito che risponda ai requisiti di idoneità per il trattamento dei rifiuti, senza minacciare la salute di nessuno né l'integrità dell'ambiente fluviale”.