Pianeta Giovani - Al circolo di Ponte d'Oddi parte il progetto "aiuto compiti" per tutti gli studenti: ecco come iscriversi

Il Circolo Arci Ponte d’Oddi deciso a rimanere vicino alle esigenze del quartiere vuol qualificarsi sempre di più come luogo al servizio degli abitanti. In una zona della città dove gli spazi pubblici sono insufficienti ha deciso che i suoi locali possano essere utilizzati anche da altre associazioni che svolgono attività sociali, ricreative e culturali tant'è vero che sono stati già avviati corsi di Yoga, Tai Chi e Tango argentino.

"Ora grazie alla disponibilità di un professore emerito dell'Università - lanciano il progetto dall'Arci - possiamo dar vita ad “Aiuto compiti”. Rivolta agli studenti di qualsiasi livello di studio che ne faranno richiesta è concepita non come vere e proprie ripetizioni ma come momento per superare le difficoltà che gli studenti possono incontrare o pensano di avere".

Le lezioni verranno svolte in giorni e orari da concordare e tutti gli interessati possono sin da ora rivolgersi al numero telefonico:3487308325.