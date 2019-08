Si apposta vicino all'ospedale e strappa le catenine alle signore, in manette 30enne

I Carabinieri della Compagnia di Todi hanno arrestato, a conclusione di una delicata attività investigativa, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Spoleto, per rapina e lesioni personali aggravate, un 30enne residente a Perugia.

Il giovane, il 2 agosto all’ospedale di Pantalla si è reso protagonista di una rapina con strappo della collana a una signora, gettando a terra la 65enne che aveva opposto resistenza per non farsi portare via quella collana a cui era particolarmente legata. Nella caduta la signora aveva riportato ferite giudicate guaribili in sette giorni.

I militari del Nucleo operativo della Compagnia, seguendo anche le direttive del comando provinciale, avviavano immediate e serrate indagini che attraverso la ricerca di diversi indizi giungevano alla individuazione dell’autore della rapina che aveva determinato una forte preoccupazione tra le donne e persone anziane.

L’arrestato dopo aver individuato e seguito la vittima, in prossimità dell’ospedale, ne aveva studiato i comportamenti e appena si è presentato il momento propizio è entrato in azione. Una volta fermato è stato condotto presso il carcere di Spoleto a disposizione dell’autorità giudiziaria.