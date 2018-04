L'appello di monsignor Rocchetta: "Non ci sono i soldi per aiutare i padri separati, aiutateci"

I soldi per gli stranieri ce li dànno, ma quelli per gli italiani in crisi… no. Questo il senso urticante di una constatazione che monsignor Carlo Rocchetta, ideatore e primo motore della Casa della Tenerezza di Monte Morcino, propone nell’omelia della messa feriale delle 8:30.

Il gruppo di fedeli che lo segue costantemente ha un moto di stizza. Ma vediamo come stanno le cose. Il Centro familiare Casa della Tenerezza, adiacente alla “Mater Gratiae”, è una comunità di fedeli il cui ispiratore “scoprì” il concetto di tenerezza prima che papa Francesco ne facesse un must della sua predicazione apostolica. Numerose le iniziative vòlte a rinsaldare o ricreare rapporti affettivi tra le coppie in difficoltà o, come si dice, “in disamore”.

Ma esistono anche casi nei quali la riconciliazione non è possibile. Allora, occorre pur offrire un aiuto a tanti mariti e padri in crisi, privi di un tetto sotto al quale ripararsi, in alternativa al giaciglio in auto o sotto i ponti. Constatazione difficilmente contestabile, sul piano civile, sociale e… umano.

Monsignor Rocchetta è autore di un numero incredibile di pubblicazioni in materia ed è unanimemente conosciuto come intellettuale di vaglia e sacerdote di alta spiritualità. È dunque naturale che si sia posto la questione in termini di necessità e di urgenza.

Ma qual è la comunicazione dall’altare che ha urtato la sensibilità di tanti fedeli?

“Avevamo pensato – dice – di realizzare presso la Casa della tenerezza una serie di strutture di accoglienza per padri divorziati che versano in difficoltà. Ma per fare questo ci sono oneri economici da sostenere”.

Ma qual è il problema?

“Il contributo pubblico ci sarebbe stato concesso, se avessimo messo a disposizione questi spazi di accoglienza a favore di stranieri richiedenti asilo. Nulla ci verrà dato, invece, nel caso operassimo a favore dei mariti, e padri, in difficoltà”. Inutile commentare.