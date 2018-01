Appaltopoli, l'inchiesta finisce in Cassazione: ma è tutto prescritto

L'inchiesta Appaltopoli, tesa a svelare un presunto giro d'affari su appalti pilotati, termina con una prescrizione. I giudici della Suprema Corte della Cassazione hanno dichiarato prescritti i reati per gli imputati: annullato senza rinvio anche il reato di associazione che portò alle condanne in secondo grado di Adriano Palazzini; Patumi Fabio; Lupini Massimo e per Maria Antonietta Barbieri.

L'accusa, sostenuta dal pm Manuela Comodi, riguardava inoltre l'ipotesi di corruzione e turbativa d'asta dietro le gare d'appalto della Provincia anche per Lucio Gervasi, Giovanni Rinalducci, Francesco Pagnotta, Ilario Pelliccia,Marcello Betti, reati questi prescritti già in secondo grado di giudizio. Gli avvocati difensori degli avvocati sono,tra gli altri: Nicola Di Mario, Francesco Falcinelli, Franco Libori,Giuseppe Innamorati,Giancarlo Viti, Vincenzo Maccarone

