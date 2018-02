Perugia, cittadini sentinelle contro spaccio, degrado e bullismo: ora c'è un' App per segnalare tutto alla polizia

E dopo Roma, Catania, Milano, anche a Perugia arriva l’app per segnalare direttamente alla polizia quello di cui siamo testimoni. Dagli episodi di bullismo a quelli di spaccio, l’App “YouPol”, permette ai cittadini di denunciare, segnalare, documentare (anche attraverso foto), ciò che succede intorno a noi. Una piccola, ma grande rivoluzione, se considerato che da novembre ad oggi, quindi in soli tre mesi, sono stati effettuati oltre 20mila download da utenti Apple ed Android , mentre sono quasi 300 le segnalazioni giunte alle sale operative delle Questure di Roma, Catania e Milano.

Questa mattina l’App è stata presentata dalla Polizia di Stato anche a Perugia: l’applicativo nato dalla ferma convinzione che ogni cittadino è parte responsabile ed attiva nella vita democratica del Paese, è facilmente “scaricabile” su tutti gli smartphone e tablet accedendo alle piattaforme di Apple Store, per i sistemi operativi IOS, e Play Store, per i sistemi operativi Android.

Grazie a “YouPol” è possibile inviare immagini o segnalazioni scritte direttamente alla sala operativa della Questura, anche se il segnalante si trova in una provincia diversa. Sarà consentito pertanto denunciare all’autorità di polizia fatti di cui si è testimoni diretti (anche mediante foto o immagini acquisite sul proprio dispositivo) ovvero notizie di cui si è appreso in forma mediata (link, pagine web, ricezione messaggi, informazioni orali etc.).

L’app garantisce inoltre la cosiddetta “georeferenziazione” (localizzazione esatta) immediata del dispositivo segnalante e del luogo interessato dall’evento (anche se distanti tra loro), oltre che la possibilità di effettuare una chiamata di emergenza (attraverso il pulsante di colore rosso con la scritta “chiamata di emergenza”) alla sala operativa (113 o 112 NUE qualora presente).