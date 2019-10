Sei vittima di bulli? Ora ci pensa un'App ad aiutarti: come denunciare e segnalare i violenti

Un'applicazione per segnalare situazioni di bullismo. Si chiama "BulliApp" l'ultima novità messa in campo dai volontari dell'Associazione Libertas Margot, che - dopo aver girato in lungo e largo le scuole della Provincia di Perugia per sensibilizzare i giovani su una problematica seria e della conseguenze spesso gravi - tornerà fra i ragazzi ,e lo farà partendo dall'Istituto Omnicomprensivo Statale "Cerreto - Sellano" a Cerreto di Spoleto dove verrà presentata la nuova App. In forma anonima, ogni studente potrà dunque segnalare episodi di bullismo e cyberbullismo sia nei propri confronti, che degli altri compagni.

Ma come funziona? Nel corso degli incontri - il primo, come detto, si terrà a Cerreto venerdì 25 ottobre alle ore 10 - verrà fornito ad ogni studente un codice particolare con cui collegarsi e rispondere dal proprio telefonino ad alcune domande redatte dalla psicologa e psicoterapeuta dell'Associazione, Lucia Magionami. Le risposte fornite dagli utenti in forma anonima saranno raccolte in un grafico che valuterà l'incidenza del bullismo all'interno di una classe/scuola, ma non solo. Sarà poi compito dei volontari dell'associazione Libertas Margot di informare insegnanti e dirigenti scolastici per approndire, alla luce delle risposte, eventuali fenonemi di violenza e di sopraffazione.

E così, dopo le "cassette postali" che l'associazione si è prodigata di installare in alcuni istituti superiori di Perugia per pernettere agli alunni di denunciare (sempre in forma anonima) episodi di bullismo attraverso lettere da imbucare in appositi contenitori, ecco che da oggi, attraverso il linguaggio più vicino alle nuove generazioni, arriverà anche l'App. Uno strumento innovativo per avvicinare i giovanissimi a prendere coscienza di problematiche attuali e serie come quella del bullismo.

Nel corso dell'incontro, patrocinato, oltre che dal Comune di Cerreto, anche dall'Ass. turistica "Pro_ Cerreto", dopo i saluti della Dirigente scolastica interverrano il presidente della Libertas Margot, Massimo Pici; Roberto Carlotti (esperto in difesa personale); l'avvocato Emanuele Florindi e il Dirigente Siulp Perugia, Martino Gasponi.