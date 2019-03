Anziano scomparso, ritrovati marsupio, documenti e soldi di Emanuele Cecconi

A pochi metri di distanza dall'automobile, i soccorritori hanno rinvenuto diversi oggetti personali di proprietà di Emanuele Cecconi, l'81enne scomparso da casa da diversi giorni. L'anziano, residente a Olmo, è stato visto per l'ultima volta al distributore Aquila di Strozzacapponi. Poi più niente per giorni, fino all'individuazione da parte dei vigili del fuoco della sua auto, in località Cipolla, nella campagna di FIculle.

Oggi ancora tracce: a poca distanza dalla vettura i suoi effetti, tra cui un marsupio nero descritto anche dai familiari nei ripetuti apelli rivolti a chiunque avesse potuto vedere l'anziano, documenti, che non lasciano dubbi sulla paternità di quanto ritrovato, e soldi.

Le operazioni di ricerca di Emanuele Cecconi proseguono ancora.