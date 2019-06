Esce di casa e scompare nel nulla, paura per un 83enne: ricerche in corso, in volo anche l'elicottero

Allarme a Montefalco: un anziano di 83 anni è scomparso nel nulla. Sono in corso le ricerche: in azione le squadre cinofile, i vigili del fuoco di Spoleto, i carabinieri. In volo anche l'elicottero Drago, partito da Arezzo.

L'uomo è uscito da casa nella mattinata di lunedì 10 giugno e non ha fatto più ritorno.

L'appello del figlio su Facebook: "Da questa mattina non ritrovo mio padre, Pietro Tiberi. Indossa jeans blu camicia a quadretti bianco e blu cappello bianco scarpe da ginnastica. chiunque lo abbia visto mi contatti 3336862370, 3921675186".