Anziano scomparso, Emanuele Cecconi manca da casa da ieri: ha fatto benzina a Strozzacapponi ed è sparito

Allarme a Perugia. Un anziano di 81 anni non ha fatto rientro a casa da ieri mattina ad Olmo. I familiari hanno diramato un appello sui social per ritrovarlo.

"Si è perso mio zio, Emanuele Cecconi, 81 anni, dalle 7.30 della mattina non torna a casa e non risponde al cellulare. Abita ad Olmo e stamattina era diretto in macchina verso Fontivegge (Perugia), ma in queste ore potrebbe essersi allontanato ovunque. É a bordo di una panda grigia metallizzata targata DT531YW. Chiedo a chiunque avvistasse lui o la sua macchina di chiamare al 3486606102".

Aggiornamento. La nipote scrive un nuovo post con il quale comunica che lo zio è stato visto da "un signore alle 15 del pomeriggio a Strozzacapponi dopo la Perugina, fermo con le quattro frecce a lato della strada. Si è fermato per chiedere cosa fosse successo e mio zio gli ha detto che aveva finito la benzina, dunque l'ha accompagnato al distributore a prendere una bottiglia di benzina, ha messo 5 euro. Dice che non gli sembrava confuso e che gli ha detto che sarebbe tornato a casa, ma si è avviato verso Castel del piano".