Esce di casa e scompare nel nulla, l'appello dei familiari sui social: aiutateci a ritrovarlo

Allarme a Perugia. Un anziano di 81 anni non ha fatto rientro a casa da questa mattina ad Olmo. I familiari hanno diramato un appello sui social per ritrovarlo.

"Si è perso mio zio, Emanuele Cecconi, 81 anni, dalle 7.30 della mattina non torna a casa e non risponde al cellulare. Abita ad Olmo e stamattina era diretto in macchina verso Fontivegge (Perugia), ma in queste ore potrebbe essersi allontanato ovunque. É a bordo di una panda grigia metallizzata targata DT531YW. Chiedo a chiunque avvistasse lui o la sua macchina di chiamare al 3486606102".