Scoperti altri abusi, nuovi guai per il 70enne pedofilo di Fossato di Vico già condannato

Uno strano via vai di bambini in un garage, in compagnia di un anziano, aveva insospettito i vicini. Erano iniziate le prime segnalazioni ai carabinieri di Fossato di Vico e poi era scattata l’operazione di sorveglianza.

Prima gli appostamenti dei militari in borghese, poi il posizionamento di microfoni e microcamere nello scantinato, o garage, della palazzina dove viveva l’anziano. Infine erano scattate le manette per l’uomo, all’epoca 65enne.

Secondo l’accusa elargendo piccoli regali l’uomo avrebbe attirato i bambini nel suo garage e avrebbe abusato di loro. Solo grazie all’intervento di una psicoterapeuta infantile i piccoli erano riusciti a raccontare quanto accaduto.

In tribunale l’uomo aveva chiesto e ottenuto il rito abbreviato ed era stato condannato a 6 anni e 8 mesi. Dopo la condanna era stato messo agli arresti domiciliari con il braccialetto elettronico. Condanna che era stata confermata in appello.

La vicenda non è conclusa, perché i bambini vittime dell’uomo hanno raccontato altri episodi avvenuti prima di quelli che hanno costituito l’ossatura dell’accusa del primo procedimento. Il pm Valentina Manuali, quindi, ha contestato all’uomo, adesso 70enne e che attualmente si trova ricoverato in ospedale su autorizzazione del tribunale di Sorveglianza, anche questi reati.

Il difensore, l’avvocato Cristina Zinci, ha chiesto di poter patteggiare in continuazione con i reati del primo processo. Per il pubblico ministero bisognerebbe aggiungere alla condanna almeno altri due anni, per il difensore non più di uno. Il processo è stato rinviato per valutare le condizioni di salute dell’uomo e trovare un accordo sull’ammontare della pena aggiuntiva.