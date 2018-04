Tragedia in montagna, muore mentre cerca asparagi: inutili tutti i tentativi di soccorso

Tragedia in montagna. Un ottantenne del posto è morto nella mattinata di sabato 21 aprile sulle montagne di Purello, nel comune di Fossato di Vico. Inutili tutti i tentativi di soccorso. Sul posto i carabinieri di Fossato di Vico, gli uomini del Soccorso Alpino e i medici del 118, con un'ambulanza partita dall'ospedale di Branca. Per l'anziano, forse colpito da un malore, non c'è stato nulla da fare.