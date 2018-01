Travolge un uomo con l'auto e scappa: caccia al pirata della strada

E' ricoverato nel reparto di Ortopedia con una prognosi di trenta giorni, un anziano investito nella giornata di ieri mentre si trovava in una piazzola di sosta. Secondo una prima ricostruzione, il conducente dell'auto non si sarebbe fermato a soccorrere l'anziano, caduto a terra e aiutato da due passanti.

E' accaduto lungo la strada che da San Mariano conduce a Castel del Piano; l'anziano era a bordo di un furgone quando ha accostato in una piazzola di sosta a seguito di un rumore del mezzo. Qui, dopo essere sceso per controllare il furgone, è stato investito da un'auto, riportando alcune ferite, giudicate guaribili dai medici tra un mese. L'uomo è riuscito a tornare a casa in maniera autonoma, ma una volta a casa il figlio lo ha portato in ospedale a causa dei forti dolori. Ora l'ipotesi che si configura nei confronti del conducente che lo ha investito, è quella di omissione di soccorso.