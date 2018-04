Tragedia sfiorata, parte un colpo di fucile: uomo trasportato in ospedale: è in prognosi riservata

Tragedia sfiorata nella mattinata di oggi, giovedì 26 aprile. Un anziano di circa 80 anni, è rimasto ferito da un colpo di fucile sparato per sua stessa mano (non è chiaro se partito accidentalmente). E' accaduto nel trevano: da quanto si apprende è stata una vicina a sentire uno sparo proveniente dallo stabile. Una volta uscita a controllare, ha trovato l'anziano riverso a terra sull'uscio di casa.

Immediato l'allarme ai carabinieri di Trevi e alla centrale operativa del 118, che è intervenuta con un'ambulanza e ha provveduto a trasportare l'uomo in ospedale in codice rosso. Secondo quanto ricostruito, nonostante lo sparo - il fucile era di piccolo calibro e legalmente detenuto - è fortunatamente riuscito a sopravvivere, anche se i medici non hanno sciolto la sua prognosi. In quei momenti drammatici, l'uomo era solo in casa. Sconociute al momento le cause del ferimento, non è escluso che il colpo possa essere partito accidentalmente o intenzionalmente.