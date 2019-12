Tragedia lungo il Chiascio, anziana trovata morta sulla riva del fiume

Una donna di 98 anni è stato trovata morta questa mattina a Bastia Umbra lungo il fiume Chiascio. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco e al personale del 118 ci sono i Carabinieri per svolgere i rilievi e assumere le prime informazioni d'indagine. Al momento non viene esclusa alcuna ipotesi sul perché l'anziana si trovasse in quel luogo.