Anziana morta, il figlio l'ha vegliata per 16 giorni

La donna, 91 anni, sarebbe morta l'1 settembre, colta da un malore mentre si trovava in bagno. E lì è rimasta finché non è stata ritrovata nella tarda mattinata di lunedì 16 quando un cliente dell'edicola ha dato l'allarme, insospettito dal cativo odore che proveniva dall'appartamento di corso Cavour. Il figlio, che con la donna viveva, era normalmente all'edicola, proprio attaccata all'abitazione dei due.

A indicare la data del decesso ai carabinieri sarebbe stato proprio il figlio, 60enne, spiegando di non essere stato in grado di fare niente, neanche una telefonata per chiedere aiuto. Dopo averlo sentito, il 60enne è stato affidato al servizio psichiatrico del Santa Maria della Misericordia.

A confermare il racconto dell'uomo e l'ipotesi di un decesso naturale sarà l'autopsia.