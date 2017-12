Perugia, annullato il concerto di Capodanno del grande showman Renzo Arbore

Annullato il concerto di Renzo Arbore al Palaevangelisti di Perugia, in programma la notte di Capodanno a Pian di Massiano alle ore 22.30. Non sono ancora state comunicate le ragioni ufficiali, ma lo spettacolo del grande showman con la sua Orchestra Italiana non si farà. Intanto, sulla pagina Facebook del rivenditore ternano "New Sinfony",è scritto che il rimborso dei biglietti potrà essere richiesto presso il Punto Vendita in cui è stato effettuato l'acquisto entro e non oltre il 31 gennaio 2018.

