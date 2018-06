Senza pietà: cagnolini lanciati da un'auto in corsa in superstrada

Brutto episodio quello avvenuto nel pomeriggio di ieri, lungo il raccordo Perugia - Bettolle. Due piccoli cani sono stati lanciati in superstrada da un'auto in corsa ed ora è caccia ai responsabili. E' stato uno degli automobilisti che in quel momento stava transitando lungo il Raccordo ad accorgersi di quanto accaduto, fermandosi subito a bordo strada per soccorrere i poveri animali. Lo riporta oggi l'edizione umbra de La Nazione: sul posto sono arrivati i carabinieri della compagnia di Città della Pieve per avviare tutte le indagini utili a rintracciare l'autovettura.

Nel frattempo è iniziata la ricerca per individuare il secondo cagnolino, mentre il primo è stato individuato, soccorso e portato dal veterinario. Ma la storia, seppur nella sua drammaticità, ha avuto anche un lieto fine. Come riporta il quotidiano, il cucciolo salvato è stato subito adottato da una donna che collabora con l'associazione Banda a 4 Zampe di Foligno.