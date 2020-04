Bambi non ce l'ha fatta a sopravvivere in città: travolto e ucciso in via Campo di Marte

Lo avevano soprannominato Bambi, anche se non era un cerbiatto, ma un capriolo. Si aggirava per la città, nella zona tra Prepo, via Campo di Marte e via Birago. Era stato filmato da poco mentre saltava all'interno di una proprietà privata e poi di nuovo fuori, oltre la recinzione.

Stamattina l'animale è stato travolto in via Campo di Marte da un'autovettura che se l'è trovato di fronte all'improvviso.

La foto, scattata da Mirco Spalloni e pubblicata sui social, testimonia l'arrivo dei carabinieri per i rilievi del caso e per far rimuovere la carcassa dell'animale.