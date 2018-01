Cane cieco rimane incastrato dentro un tubo di cemento: salvato dai vigili del fuoco

Non sono sul campo solo per emergenze, ricerca di scomparsi, incendi e salvataggi.I vigili del fuoco, eroi di tutti i giorni, sono a fianco dei cittadini, ma anche dei nostri amici a quattro zampe. E' quanto accaduto nel pomeriggio di oggi in una frazione di Deruta. Il proprietario di un cane, preoccupato perchè l'animale era rimasto incastrato dentro un tubo di cemento, ha allertato i vigili del fuoco che prontamente sono intervenuti nella piccola frazione di Castelleone, per cercare di liberarlo.

Il cane, affetto da cecità, si era infatti infilato in un tubo adibito alla raccolta dell'acqua senza però riuscire a tirarsi fuori dalla situazione. I pompieri hanno leggermente spaccato la struttura di cemento permettendo al cane la libera uscita poi, richiamato dalla voce del padrone, è riuscito a uscire (illeso) da questa spiacevole avventura. E' bene quel finisce bene. Ci piace raccontare anche queste piccole storie di quotidiana umanità e di salvataggi un po' speciali.