Se i ladri sono della provincia di Perugia: colpo in Toscana per rubare un camino storico, presi

Due ladri della provincia di Perugia sono stati beccati dai carabinieri nella notte scorsa quando stavano caricando in un furgone la refurtiva. Il fatto è accaduto ad Anghiari, in provincia di Arezzo. Si tratta di un furto veramente speciale: i due uomini - un 44enne e un 53enne residenti a Monte Santa Maria Tiberina - con abilità da artigiani di valore hanno smurato un camino del '800 all'interno della casa che hanno poi suddiviso in diversi pezzi trasportabili e poi successivamente facilmente ricomponibili. Il valore dell'antico camino oscilla tra i 20-30mila euro. I due ladri sono pregiudicati per reati contro il patrimonio. Nella circostanza i carabinieri hanno sequestrato numerosi attrezzi atti allo scasso. Dopo alcune ore di detenzione nella camera di sicurezza del comando di Sansepolcro, i due sono stati portati in tribunale ad Arezzo per il processo per direttissima, che si è svolto in mattinata.