Fiocco azzurro in caso del vice - capitano dell'Inter. Il piccolo sta bene, il parto a Perugia

Fiocco azzuro in casa del campione umbro di calcio, Andrea Ranocchia, difensore e vice-capitano dell'Inter che ad inizio carriera militava nelle squadre giovanili del Perugia. Questa mattina, 3 giugno, è venuto alla luce il piccolo Lorenzo, 3chili 450grammi. La mamma, Giulia Lucarini, e il nascituro stanno bene.

Ranocchia ha voluto esprimere attraverso l'ufficio stampa dell'Azienda ospedaliera di Perugia il suo ringraziamento a tutto il personale della struttura del S.Maria della Misericordia: "Mia moglie ed io abbiamo sempre creduto nella efficienza della sanità pubblica ed in modo particolare in quella della nostra città. Abbiamo toccato con mano la professionalità e l'attenzione che sono stata riservate a noi e agli altri genitori. Lo sport mi ha già regalato tante soddisfazioni, ma la gioia di un figlio non è paragonabile con nessuna altra. Sulla scelta del nome - ha aggiunto - non abbiamo mai avuto dubbi : ci è sempre piaciuto e in più ci permette di onorare Perugia, dove Giulia ha sempre abitato e dove abbiamo voluto che anche Lorenzo nascesse".

Della equipe chirurgica hanno fatto parte i ginecologi Dr. Saverio Arena, la D.ssa Silvia Famiani, l’anestesita Dr. Francesco Oliva, la neonatologa D.ssa Benedetta Della Torre e le ostetriche Alessia Natalicchi ed Antonella Lettieri. "La mia attività - ha concluso Ranocchia - mi ha costretto a cambiare diverse città, ma resteremo sempre legati alla nostra terra e con la mia famiglia stiamo per completare un progetto imprenditoriale nel settore del turismo ad Assisi, che creerà diversi posti di lavoro".