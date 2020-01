Ancora follie sui campi umbri: guardalinee ferisce a 'bandierate' un giovane calciatore

Un altro week end macchiato dalla violenza sui campi dilettantistici del calcio umbro, con dirigenti e calciatori protagonisti in negativo.

In Prima categoria 300 euro di multa alla BM8 Spoleto "perché al termine della gara, durante il rientro negli spogliatoio, persona non in lista qualificata come vustode colpiva con uno schiaffo un calciatore della squadra avversaria.

In Seconda categoria squalifica fino al 30 giugno 2022 per Hicham Dami (Montecchio) "perché, espulso durante la gara per doppia ammonizione, al termine della partita rientrava in campo e, protestando nei confronti dell'arbitro, con azione violenta ed improvvisa connotata da notevole aggressività ed all'esclusivo fine di arrecargli danno fisico, in un primo momento colpiva l'arbitro all'altezza del collo procurandogli forte dolore e, subito dopo, riuscitosi a divincolare (dai compagni che nel frattempo lo stavano trattenendo), sferrava all'indirizzo dell'arbitro un violento calcio che lo colpiva al ginocchio sinistro che gli procurava forte ed intenso dolore. Il direttore di gara riusciva a fatica a guadagnare l'uscita dell'impianto (e solo dopo aver richiesto l'intervento delle Forze dell'Ordine le quali, giunte sul posto, lo scortavano fino all'ingresso dell'autostrada). A distanza di qualche ora dall'aggressione, fra l'altro, si creava un ematoma sulla parte del collo dell'arbitro, interessata al colpo subito".

Nel campionato Juniores regionale A2 stop fino al 30 settembre 2020 per il dirigente Giuseppe Valente della Junior San Sisto "perché in campo in qualità di assistente di parte, al 51' del secondo tempo, prendeva parte attiva ad una rissa scoppiata fra le due squadre, colpendo con la bandierina due calciatori avversari. Uno di questi, fra l'altro, cadeva a terra sanguinante (ferita alla fronte) in ragione del colpo ricevuto".