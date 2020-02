Ancora abbattimenti di alberi in città. Accade prima del ponte di Ferro di Cavallo

Ancora abbattimenti di alberi in città. Un lettore ci informa. Si tratta di un noto artista perugino, eccellenza pittorica e teatrale della Vetusta. L’informazione giunge in tempo reale, corredata da numerosi scatti ripresi dall’esterno, ma che dànno conto di quanto sta avvenendo. Siamo “poco prima del ponte di Ferro di Cavallo vicino alla pioppeta tagliata”. L’informazione aggiuntiva e specifica racconta: “Non sono pioppi destinati alla fabbricazione della carta, ma sembrano cedri e pini. In questo momento li stanno sradicando tutti”. Segue la domanda: “Per farci cosa ? Magari cementificare ? Potevo capire il taglio dei pioppi ma questo...”. Ad un successivo momento e a chi ne abbia interesse, il compito di acquisire informazioni. Per il momento basti il ringraziamento all’amico lettore e l’input fornito a ulteriori occasioni di riflessione.