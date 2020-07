Anche Bettona vara il controllo di vicinato: cittadini-comune-forze dell'ordine collaboreranno

Controllo di Vicinato tra la Prefettura di Perugia e il Comune di Bettona. Firmato oggi il Protocollo d’intesa. All’incontro , avvenuto in videoconferenza, hanno preso parte il Prefetto Claudio Sgaraglia e il Sindaco Lamberto Marcantonini. Si tratta di uno strumento di prevenzione della criminalità basato sulla partecipazione attiva dei cittadini in collaborazione con la polizia locale e la locale Stazione dei carabinieri. Il Primo Cittadino ha ringranziato il Prefetto “per questa nuova opportunità di collaborazione per un obiettivo comune, tra Istituzioni, Enti Locali e Società Civile”.

