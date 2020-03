Anas, due nuovi cantieri sulla statale 75 Centrale Umbra: la mappa dei lavori

Due nuovi cantieri pronti ad aprire sulla strada 75 “Centrale Umbra” all'altezza di Foligno e Bastia Umbra. Con la circolazione ridotta dall'emergenza coronavirus, con la maggioranza degli umbri costretti alla quarantena come il resto degli italiani, la notizia interessa comunque chi continua comunque a spostarsi per esigenze lavorative o di stretta necessità.

Prosegue l’opera di manutenzione programmata avviata da Anas (Gruppo FS Italiane) per il risanamento profondo della pavimentazione sulle strade statali dell’Umbria. "A partire da mercoledì prossimo, 1 aprile, saranno avviati due nuovi cantieri sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” a Foligno e Bastia Umbra - fa sapere Anas in una nota -. Per consentire lo svolgimento delle attività saranno necessarie alcune limitazioni provvisorie al traffico. Gli interventi consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel consolidamento degli strati di fondazione e nel rifacimento ex novo della sovrastruttura stradale con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".

FOLIGNO - "Nel dettaglio, a Foligno sarà interessato un tratto di circa 4 km (dal km 25 al km 21,150). Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta, mentre lo svincolo di Foligno Nord sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Spello. Il completamento di questa fase è previsto entro il mese di maggio.

BASTIA - "A Bastia Umbra sarà interessato un tratto di circa 2 km (dal km 7,300 al km 5,380). Il transito sarà consentito a doppio senso di marcia in carreggiata opposta mentre saranno temporaneamente chiusi gli svincoli di Bastia Sud e Bastia Nord in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Perugia. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo di Santa Maria degli Angeli Nord. Il completamento di questa fase è previsto entro il mese di aprile".

RACCOMANDAZIONI - Anas ricorda poi che" in ottemperanza alle disposizioni governative per l’emergenza Coronavirus è importante limitare i viaggi (#iorestoacasa). Per una mobilità informata l’evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all’applicazione “VAI” di Anas, disponibile gratuitamente in 'App store' e in 'Play store'. Il servizio clienti 'Pronto Anas' è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148".