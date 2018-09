Cantieri Anas, lavori sulla Centrale Umbra e sulla Perugia-Ancona: gli svincoli chiusi

Nuovi cantieri Anas in Umbria. Lavori in corso sulla Centrale Umbra e lungo la Perugia-Ancona. Ecco le date, le modifiche alla viabilità e gli svincoli chiusi al traffico.

Sulla strada statale 75 “Centrale Umbra” (Foligno-Collestrada) "sono in fase di attuazione - spiegano da Anas - investimenti del valore di 10 milioni di euro che, dopo le attività di progettazione e affidamento svolte nei mesi scorsi, consentono ora l’avvio dei cantieri. Ulteriori investimenti per 5 milioni di euro sono in via di definizione".

I lavori, prosegue Anas, "consistono, in particolare, nella completa rimozione della vecchia pavimentazione fino a 60 cm di profondità e nella ricostruzione della sovrastruttura stradale (sia stabilizzazione che pavimentazione), compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".

Ed ecco il punto sui lavori: "Nel dettaglio, il primo cantiere interesserà un tratto di 3 km in corrispondenza dello svincolo di Santa Maria degli Angeli Sud. Per consentire i lavori, da lunedì 24 settembre il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata, mentre sarà temporaneamente chiusa la rampa di ingresso dello svincolo di Santa Maria degli Angeli Sud in direzione Foligno. Il completamento di questo cantiere è previsto entro il 15 novembre".

Cantieri e lavori anche lungo la strada statale 318 “di Valfabbrica”. Cioè la Perugia-Ancona: "A partire da lunedì 24 settembre sarà interessato un tratto di 2,3 km in corrispondenza dello svincolo di Petrignano. Per consentire i lavori, a partire da lunedì 24 settembre il transito sarà regolato a doppio senso di marcia su un’unica carreggiata mentre lo svincolo di Petrignano sarà temporaneamente chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Ancona. Il completamento di questo cantiere è previsto entro il 24 ottobre".