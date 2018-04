Furti nelle gallerie dell'Anas, appalto da 5 milioni per ripristinare gli impianti

Furti nelle galleria dell'Anas del Centro Italia, si corre ai ripari. E' stato stipulato il contratto con l’impresa Engie Servizi S.p.A., risultata aggiudicataria della gara d’appalto del lotto 3, nell’ambito del programma di ripristino e protezione degli impianti in galleria e all’aperto a seguito dei furti e di adeguamento con sistemi anti-effrazione. L’appalto, del valore complessivo di 5 milioni di euro, è stato stipulato mediante procedura di Accordo Quadro di durata quadriennale e interessa le regioni Toscana, Umbria e Marche.

I lavori aggiudicati sono parte di un appalto che riguarda l’intero territorio nazionale tramite una ripartizione in 8 lotti, per un valore complessivo di 60 milioni di euro.

Le procedure di appalto sono state attivate mediante Accordo Quadro della durata di quattro anni che garantisce la possibilità di dare il via ai lavori già programmati con tempestività, nel momento in cui questi vengono via via approvati, senza dover espletare ogni volta una nuova gara, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza. Nelle prossime settimane saranno eseguite le attività propedeutiche all’apertura dei cantieri. Le opere consentiranno l’esecuzione di importanti interventi di sistemazione degli impianti nelle gallerie e nelle relative pertinenze mediante sistemi anti-effrazione, al fine di impedire i furti di componenti delle installazioni, causa di danno grave al patrimonio e di possibile pregiudizio alla sicurezza della circolazione.