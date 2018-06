Tornano i cantieri lungo la E45, la mappa dei lavori: carreggiate chiuse, le date

Tornano i cantieri lungo la E45. I lavori, spiegano da Anas, partiranno da lunedì 18 giugno in provincia di Perugia e in quella di Terni. I lavori, spiega la nota di Anas, "rientrano tra gli interventi previsti per il risanamento profondo della pavimentazione sull’itinerario E45 per un investimento complessivo di oltre 65 milioni di euro per il tratto umbro da Orte a San Giustino, nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas nel 2016, che prevede un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro".

La mappa degli interventi - Nel dettaglio, fino a mercoledì 20, rimarrà chiusa la carreggiata in direzione Terni tra il km 37,100 al km 42,950, con deviazione della circolazione sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di circolazione.

Da mercoledì 20 e fino a venerdì 22 giugno, sarà chiusa la carreggiata in direzione Cesena tra il km 15,920 e il km 18,700 con deviazione della circolazione sulla carreggiata opposta allestita a doppio senso di circolazione.