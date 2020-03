Anas avanti con il piano #bastabuche: "Dieci milioni per le strade dell'Umbria"

Dieci milioni per le strade dell'Umbria. Questa la cifra che Anas (Gruppo FS Italiane) metterà a disposizione attraverso due bandi di gara d’appalto - pubblicati oggi (16 marzo) sulla Gazzetta Ufficiale - per l’affidamento dei lavori di manutenzione programmata della pavimentazione su tutte le strade statali dell’Umbria, per un valore complessivo di 10 milioni di euro.

"Nel dettaglio - si legge in una nota di Anas -, si tratta di due gare da 5 milioni di euro ciascuna che saranno affidate mediante procedura di Accordo Quadro di durata quadriennale. Tale procedura consente di eseguire i lavori con tempestività nel momento in cui si manifesta il bisogno, senza dover espletare ogni volta una nuova gara di appalto, consentendo quindi risparmio di tempo e maggiore efficienza.

I due bandi per l’Umbria rientrano nella settima tranche del piano #bastabuche, avviata oggi per un valore complessivo di 380 milioni di euro a livello nazionale, che consentirà il risanamento della pavimentazione su almeno 5mila km della rete Anas in Italia, incluse le strade rientrate in gestione all'azienda dagli Enti locali nel corso del 2019. Ad oggi il piano #bastabuche ha consentito di risanare complessivamente quasi 30mila km di corsie stradali, per un valore di quasi 2 miliardi di euro.

Le offerte digitali, corredate dalla documentazione richiesta, dovranno pervenire sul Portale Acquisti di ANAS (https://acquisti.stradeanas.it) entro le ore 12:00 di martedì 21 aprile 2020. Per informazioni dettagliate su tutti i bandi di gara è possibile consultare il sito internet www.stradeanas.it alla sezione Fornitori/Bandi di gara".