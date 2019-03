L'amore tradito: lui, lui e l'altro, tutti in tribunale per gelosia e stalking

L’amore e la gelosia vanno spesso di pari passo, nei rapporti etero e in quelli omo. Quando si ama non si vuol dividere con nessuno il soggetto del nostro amore. Il triangolo, quindi, non è considerato. E quando è scoperto ha spesso risvolti penali.

La storia d’amore inizia quando un uomo conosce un altro uomo e scocca la scintilla. Entrambi liberi da legami affettivi decidono di vivere la passione travolgente che li accomuna. Più passa il tempo e più il legame si stringe, fino alla decisione di vivere insieme.

Poi l’incantesimo si rompe e uno dei due inizia ad insospettirsi per le assenze e le scuse dell’altro. Così si mette ad investigare e scopre che c’è un terzo incomodo nel loro rapporto. E sembrerebbe che non sia neanche sopraggiunto in un secondo momento, ma che sia sempre stato presente.

Scoperto il triangolo amoroso, secondo il capo d’accusa che ha portato l’uomo in tribunale difeso dall’avvocato Michele Nannarone, l’amante tradito (o forse è l’altro ad essere stato tradito?) decide di vendicarsi e si comporta come uno stalker: pedinamenti, appostamenti, telefonate, molestie. Fino alla denuncia, appunto, dell’altro che si costituisce parte civile con l’avvocato Chiara Lazzari.

Il caso approda domani in tribunale, con molta probabilità con un’udienza a porte chiuse.