Amichevole Perugia - Roma, traffico a rischio caos: i consigli per la viabilità

Grande attesa per l’amichevole Perugia – Roma che si disputerà questa sera, mercoledì 31 luglio, allo stadio Renato Curi di Pian di Massiamo. Il Comune, con una nota sulla pagina Facebook, comunica: “Visto il grande afflusso di tifosi proventi da Roma, la Polizia Municipale sconsiglia fortemente di percorrere sia Via Centova che il raccordo della E 45 per accedere allo stadio”.

A causa del traffico, potrebbe essere sospesa la circolazione in via Centova e in via Cortonese nel tratto compreso tra Brocani e il distributore Esso per permettere l'accesso dei tifosi ospiti allo stadio. Il Comune di Perugia consiglia ai tifosi perugini di raggiungere lo stadio percorrendo una viabilità alternativa.