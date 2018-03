Umbria, difende la fidanzata dal branco: pestato e accoltellato, arrestati cinque 20enni

Accoltellato all’addome e a una mano. Pestato a calci e pugni. Ora è ricoverato all’ospedale di Terni, fortunatamente non in gravi condizioni. Il 35enne di Amelia è stato accoltellato per aver difeso la fidanzata dalle molestie di cinque giovani, ieri sera in un bar di Amelia. I cinque presunti aggressori – tutti residenti nella zona di Narni – sono stati arrestati dai carabinieri.



Il branco, dopo essere fuggito in auto verso Orvieto, è stato fermato dai militari in un bar di Narni Scalo. Ora i cinque, tutti giovani tra i 21 e i 25 anni, italiani, devono rispondere delle accuse di rissa, lesioni aggravate e porto abusivo di arma da taglio. Secondo la ricostruzione dei carabinieri i cinque avrebbero pestato a calci e pugni il 35enne, per poi accoltellarlo. La fidanzata del giovane ha chiamato il 118 e i militari.