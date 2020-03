Un'altra vittima nella rete: canoa pagata e mai ricevuta, denunciati due uomini per truffa aggravata in concorso

L'ennesima truffa online e un altro malcapitato caduto nella rete. Questa volta l'esca per far cadere la truffa nel raggiro è stata una canoa, che la povera vittima aveva deciso di acquistare dopo aver consultato un annuncio pubblicato su un sito web specializzato nella compravendita. Contattato telefonicamente l'inserzionista, è scattato così il pagamento anticipato della merce attravero la ricarica di una carta di debito presso uno sportello bancario. Incassato il pagamento però, il venditore si è reso immediatamente irreperibile ed è scattata così la segnalazione da parte della vittima del raggiro alla Polizia di Città di Castello.

Dopo accurate indagini e gli accertamenti condotti sugli istituti bancari e sulle banche dati in uso agli operatori di Polizia, gli agenti del commissariato tifernate sono riusciti a individuare gli autori della truffa: due soggetti residenti nel nord Italia e segnalati più volte come autori di truffe della medesima matrice e attuate con lo stesso modus operandi. Nello specifico i due truffatori chiedevano alle banche l’attivazione di carte prepagate da utilizzare per ricevere i pagamenti delle vendite online per poi, subito dopo prelevato l’importo dalla carta alienarla ed attivarne una successiva. I due sono stati così denunciati dagli agenti del Commissariato di Città di Castello per truffa aggravata in concorso.