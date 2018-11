Investito mentre passeggia con il cane, ricoverato in gravissime condizioni: muore a 37 anni

Non ce l'ha fatta il 37enne (S.D. le sue iniziali) travolto da un'auto lunedì sera lungo via Tiberina Sud a Sansepolcro, al confine con l'Umbria, mentre stava passeggiando in compagnia del suo cane. Alla guida dell'auto una 45enne residente a San Giustino che si è presentata spontaneamente in caserma per costituirsi.

Il grave incidente è accaduto intorno alle 19 del 26 novembre, sul posto i primi soccorsi che hanno richiesto per il 37enne il trasferimento in elicottero all'ospedale di Siena. Arrivato già in condizioni gravissime, ha lottato tra la vita e la morte, ma purtroppo non ce l'ha fatta.