La Polizia scopre e ferma ladro seriale: furti in bar, casolari, aziende agricole, supermercati e immobiliari

Non era stato un furto isolato quello commesso da un 40enne tifernate a danno di un bar, durante la chiusura, del locale. La Polizia di Città di Castello, dopo aver chiuso le indagini, ha consegnato alla Procura un faldone con le prove di altri raid in tutto l'Altotevere. E con tanto di merce ritrovata e restituita ai legittimi proprietari. Gli agenti, partendo dagli accertamenti sulla refurtiva ritrovata nella casa dell'arrestato, hanno ricostruito - anche grazie all’acquisizione di immagini, varie testimonianze e attività tecniche - tutti i suoi movimenti.

In particolar il ritrovamento di una macchina cambiamonete ha permesso di collegare il soggetto il ladro al furto subito da una tabaccheria, dove erano stati rubati quale sigarette, gratta & vinci e della bigiotteria. Da alcuni computer portatili il colleganento con il raid in un’Agenzia Immobiliare del comune tifernate. Nella stessa notte, secondo la Polizia, il malvivente era riuscito a mettere a segno anche un furto in un bar, durante il quale si era impossessato di denaro e bottiglie di alcolici. Il 40nne è accusato anche di furti in casolari e capannoni dove è stato asportato diverso materiale agricolo ed edile in parte rinvenuto e riconsegnato ai legittimi proprietari. Infine anche un assalto, sempre di notte ad orario di chiusura, in un supermercato.