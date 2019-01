Il giostraio a caccia di bambine condannato a quasi 5 anni di carcere; sono 3 le minori molestate

Regalava giri di giostra gratis alle ragazzine che accettavano le sue richieste morbose: foto osè e palpeggiamenti. Il Tribunale di Perugia, dopo aver accertato i fatti nel processo, ha condannato un 48enne di Pesaro - professione giostraio - a 4 anni e otto mesi, dodici mesi in meno di quanto richiesto invece dal Pm Abbritti. Le ragazzine - tutte minorenni - molestate sessualmente sono tre; le squallide attenzioni e richieste del giostraio erano emerse dopo che una delle vittime, dalla choc subito, aveva iniziato a farsi degli tagli sulle braccia, dimostrando ad insegnanti e genitori un malessere profondo.

I fatti sono avvenuti in Altotevere e l'uomo era stato arrestato durante una sagra a Lama. Il 48enne di Pesaro per ottenere le foto osé delle ragazzine era solito mostrarne altre - ottenute da altre ragazze in altre piazze del Paese dove si spostava con la sua giostra - per dimostrare che non c'era niente di male. L'uomo si trova attualmente agli arresti domiciliari ed è difeso dallo studio legale Falcinelli.