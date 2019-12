Troppi furti in tutto l'Altotevere, scattano i controlli straordinari dell'Arma: operazione feste sicure

Controlli a tappeto a Città di Castello e in Altotevere per arginare la piaga dei furti da parte di bande di ladri "pendolari" che arrivano da fuori regione e in una notte riescono ad assaltare appartamenti in serie e dislocati in più territori. I carabinieri, in queste ultime ore, hanno impiegato 8 pattuglie che hanno sorvegliato, negli orari notturni, le strade e le aree a rischio nei comuni di Città di Castello e San Giustino e in particolari nelle frazioni tra i due comuni Cerbara e Selci Lama.

Il primo bilancio parla di 45 veicoli fermati e 67 le persone identificate. Il pattugliamento straordinario proseguirà anche in altre aree; in particolare nelle zone a sud del Comune di Città di Castello che recentemente è stata oggetto di scorribande da parte dei predoni. Obiettivo: proteggere abitazioni e attività commerciali per tutto il periodo delle feste.