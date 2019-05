Temporali in arrivo, due giorni di allerta meteo della Protezione Civile dell'Umbria

Due giorni di allerta gialla in Umbria. Il centro funzionale della Protezione Civile ha diramato un doppio bollettino di criticità: allerta meteo per sabato 11 e domenica 12 maggio per "rischio temporali", "rischio vento" e "rischio idrogeologico" in tutte le zone della regione.

Le previsioni meteo della Protezione Civile

Per sabato 11 maggio "cielo tra parzialmente nuvoloso e nuvoloso con temporanee schiarite: peggioramento in serata-nottata con possibili temporali sulle zone settentrionali. Venti deboli meridionali con locali rinforzi e temperature in lieve aumento".

Per domenica 12 maggio "maltempo con cielo prevalentemente coperto e precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale; i fenomeni sono attesi a carattere diffuso nottetempo e al primo mattino, a carattere sparso o isolato nelle ore centrali della giornata, nuovamente a carattere più diffuso dopo il tramonto. Venti inizialmente deboli variabili tendenti a disporsi dai quadranti settentrionali e a rinforzare e temperature minime in aumento, massime in calo".

Lunedì 13 maggio "nuvoloso con precipitazioni diffuse e insistenti in Appennino, a carattere isolato e intermittente altrove. Venti sostenuti nord-orientali e temperature in ulteriore calo".